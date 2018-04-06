"Вчера суд рассмотрел апелляцию и оставил в силу приговор первой инстанции с той же квалификацией, с тем же тюремным сроком", – сообщил он.

Адвокат подчеркнул, что защита Агеева обжалует решение Апелляционного суда.

"Конечно подадим кассацию. Уже с понедельника займемся этим вопросом", – отметил адвокат.

Чевгуз считает, что что суд незаконно воспринял российское гражданство Агеева как отягощающее обстоятельство.

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