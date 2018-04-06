|Апелляционный суд оставил в силе приговор Агееву
|06.04.2018 09:41
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"Вчера суд рассмотрел апелляцию и оставил в силу приговор первой инстанции с той же квалификацией, с тем же тюремным сроком", – сообщил он.
Адвокат подчеркнул, что защита Агеева обжалует решение Апелляционного суда.
"Конечно подадим кассацию. Уже с понедельника займемся этим вопросом", – отметил адвокат.
Чевгуз считает, что что суд незаконно воспринял российское гражданство Агеева как отягощающее обстоятельство.25 июня 2017 года штаб АТО сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины ликвидировали в Луганской области ДРГ противника. Агеева задержали вместе с гражданами Украины Богданом Венгером и Даниилом Гладковым.Агеев сообщил, что служит в армии РФ по контракту и прибыл в Луганскую область в марте. В минобороны РФ опровергли информацию, что он является действующим военнослужащим. В октябре дело Агеева и двух боевиков "ЛНР" направили в суд.13 декабря в суде зачитали обвинительный акт по делу россиянина. По словам прокурора военной прокуратуры сил АТО Алексея Мохорта, следствие не нашло доказательств, что Агеев являлся действующим военнослужащим РФ во время пребывания на Донбассе, но выяснило, что он был демобилизован до этого.25 января 2018 года Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации.
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