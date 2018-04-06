Приглашение Трампа как предмет «фрейдовского» перевозбуждения российских «низкопоклонников»

Президент США Дональд Трамп во время разговора с Президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося 20 марта, под поздравления с триумфальной победой на выборах предложил ему провести двустороннюю встречу. По словам пресс-секретаря американского лидера Сары Сандерс, обсуждались разные варианты, в том числе проведение переговоров в Белом доме.

Нужно ли встречаться? Безусловно, ибо любой разговор лучше бряцания оружием и обмена угрозами. Особенно в нынешних условиях «ледяной войны», как удачно назвал текущую ситуацию глава сербского МИД Ивица Дачич, подчеркнув при этом, что масштабы и интенсивность противостояния России и Запада в XXI веке превзойдут «холодную войну» XX века.

Однако встречаясь, не следует обременять себя иллюзиями и завышенными ожиданиями от этих встреч. По ряду причин. И в силу особенностей устройства власти на Западе, где она в реальности принадлежит не государствам, а группам транснациональных корпоративных интересов. И ввиду марионеточности западных лидеров, ярко продемонстрированной только что главами европейских стран, пошедшими по части сокращения российского дипломатического представительства на поводу у Лондона, а также самим Трампом. Разговаривая с Путиным по телефону, он уже знал о предстоящей высылке из США российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле. И осознавая собственную беспомощность на что-то влиять, популистски дистанцировался от этого решения, дав понять российскому лидеру, что принимал его не он, и повлиять на это решение у него лично не было никакой возможности («Владимир, нам придется пережить еще и это…»).

Но главное: никакие встречи с Трампом или другими западными лидерами ничего не принесут, а любые подписанные с ними документы не будут стоить той бумаги, на которой напечатаны, до тех пор, пока Запад не определится внутри себя. Пока либо не прекратится, либо не дойдет до своего логического завершения тот раскол элит, который, начавшись с Великобритании (Brexit) и США (избрание Трампа), перекинулся на весь западный мир. Встреча с Трампом сегодня это совершенно необходимая игра на этих противоречиях, позволяющая вбить клин в этот раскол поглубже. И поддержать ту из сторон внутризападного конфликта, которая с одной стороны слабее и находится в глухой обороне, маргинализована и демонизирована во внутриамериканском дискурсе, а с другой объективно противостоит наиболее деструктивным и разрушительным антироссийским тенденциям западной политики. Речь идет о концептуальном противостоянии еврейской и британской линий влияния, в том числе спроецированных на США, где с первой из этих линий ассоциируется Трамп, а со второй – его оппоненты из «глубинного государства» и двухпартийного истеблишмента во главе с клинтоновскими столпами Демократической партии.

Грубо говоря, дилемма ответа на предложение Трампа - в том, что встретиться с ним в ближайшее время – это поддержать иудейские концептуальные круги против британских. С одной стороны, тактически это полностью соответствует конъюнктуре момента: в конце концов, против нас «в лоб» играет Тереза Мэй, а отнюдь не Беньямин Нетаньяху. С другой же стороны, однако, Нетаньяху тоже еще как играет и не где-нибудь, а в Сирии (фейк с двумя израильскими самолетами над Ираном в обход российской ПВО – лишь один из примеров). Необходимо четко осознавать, что союзником России Израиль не был, не является и не станет никогда ввиду коренной заинтересованности этой страны и стоящих за ней концептуальных мировых кругов в дезинтеграции политической карты мира государств и ее трансформации в политическую карту сфер влияния транснациональных банков и корпораций. Не верите? Отыщите и ознакомьтесь с биографией недавнего вице-председателя ФРС Стэнли Фишера, посмотрите на его ступени роста, включая Банк Израиля, имея в виду в дополнение еще и то, что в 70-е годы именно Фишер осуществлял научное руководство диссертацией будущего главы ФРС Бена Бернанке. И все встанет на свои места. При том, что это лишь один из примеров, просто очень явный.

Поэтому самое главное здесь постоянно держать в уме факт условности противоречий в мировых «верхах». Да, сегодня тактические, подчеркнем это еще раз – сугубо тактические - корпоративные интересы иудейских и британских групп влияния разошлись. Но это не значит, что между ними вспыхнули непреодолимые противоречия, которым попросту неоткуда взяться. Британия еще со времен Генри Пальмерстона и Бенджамина Дизраэли буквально пропитана право-сионистскими идеями мирового господства, которые несколько позднее сформулировал крупный теоретик сионизма, выходец из дореволюционной Одессы Ашер Гинцберг (он же – Ахад-Гаам). Не случайно именно тогда титул пэра вместе с креслом в палате лордов получил Натаниэль Ротшильд, активно включившийся вслед за этим в процесс создания британских теневых институтов – от Фабианского общества до Общества Круглого стола, обеспечив в них сильное иудейское влияние. А будущий Израиль, берущий отсчет своей истории с Эрец-Израэль, несмотря на все противоречия с англичанами, должен своим созданием альянсу все тех же Ротшильдов, причем по обоим берегам Ла-Манша, с последователями Гинцберга из всемирного сионистского движения. Скреплено все это было в ноябре 1917 года знаменитой Декларацией Бальфура.

Если выражаться более точно, то сегодня обострился, приведя к расколу в западных элитах, лишь один сегмент этого пазла. В мировых иудейских и сионистских кругах нет однозначного отношения к государству Израиль. И довольно сильны настроения в пользу его ликвидации как проекта, отвлекающего от борьбы за мировое господство, распыляющего силы и мешающего все более тесному переплетению интересов и более глубокому внедрению в западные элиты в целом. И поскольку Трамп и американский неоконсерватизм, пустивший прочные корни в его администрации, твердо стоят на позициях сохранения Израиля в целях реализации заложенной в этот проект миссии, постольку он с этими «ликвидационными» настроениями и сталкивается. Не меньше, но и не больше этого.

Именно здесь и следует вбивать упомянутый клин, оказывая Трампу поддержку в противостоянии с «глубинным государством», именно в этом и состоит сермяжная, а не воздушно-замковая ипостась нынешнего формата российско-американского диалога. Сохранение Израиля, помимо только прочего, - в российских национальных интересах не только ввиду продолжения внутреннего противостояния в сионизме, но и с точки зрения ряда деликатных аспектов геополитики, а также мирового баланса. Ибо ослабление мирового сионизма влечет за собой усиление мирового же неонацизма, который находится с ним в отношениях диалектического «единства и борьбы противоположностей». Но и эта политика, и этот клин имеют очень ограниченный ресурс применения, который не наделен стратегической перспективой ввиду того, что «милые бранятся – что тешатся», и что рано или поздно общий знаменатель, нивелирующий это противоречие на Западе, будет найден. Тогда и появится основанная на нем и выписанная в виде нового элитного консенсуса соответствующая западная стратегия, в рамках которой любые договоренности с Россией, какими бы они ни были, и с кем бы конкретно не были бы заключены, немедленно утратят всякую силу. И не будут подлежать никакому исполнению.

Почему на этом приходится сосредотачиваться настолько, чтобы писать некоторые, не вполне политкорректные вещи, как говорится, «открытым текстом»? По причине отсутствия в нашей политической элите и либеральных масс-медиа способности к критическому восприятию некоторых вещей, идущих с Запада. Предложение Трампа Владимиру Путину о встрече, не успев появиться, уже обросло огромным количеством индивидуальных и коллективных, слезливо-сопливых «ахов» и «охов». Источающие их в очередной раз, невзирая на многократные уже «приземления» «фейсом об тейбл» в ситуациях аналогичных «месседжей» с Запада, настолько зачарованы надеждами, что «все образуется», и с Западом будет «асясяй», что откровенно теряют адекватность, производя жалкое и убогое чувство «шестерок» на содержании. Запад вожделен им настолько, что за рамками «дружбы» с ним для них «земли нет», как, прости Господи, для защитников Сталинграда не было ее за Волгой. Это коллективное элитное помешательство, кстати, идущее вразрез с массовыми общественными настроениями, доминирующими в народе, который в своем большинстве антизападник, без преувеличения представляет собой натуральную мину под российскую государственность.

Ну а про геополитические интересы России, которым это помешательство препятствует, и говорить нечего. К сожалению, даже между оппозиционной части патриотического движения – и там имеются настроения в пользу «альянса с США против Китая». Или «безоговорочной дружбы и стратегического партнерства с Индией» и даже «с Японией», как будто не отдается отчета в том, что «дружить» с ними можно опять-таки, только против КНР, что означает рубить сук, на котором сидим. Почему-то как только заходит разговор о Китае, так многие вполне вроде бы вменяемые и взрослые дяди и тети напрочь утрачивают ум, забывая о главном: семи с половиной тысячах километрах общей границы, не говоря уж о «дебрях» в виде доминирования в Китае северного, великоконтинентального геополитического вектора, который в Пекине небезосновательно считают условием от чрезмерного развития субэтнического и регионального южного сепаратизма.

Так вот в Китае сегодня очень озабочены ковбойскими наскоками Трампа, отчаянно пытающегося в интересах американских банков и корпораций разыграть карты «торговой войны с Поднебесной. Мы уж не будем говорить о буквальной зацикленности хозяина Белого дома на организации «небольшой войнушки» с Ираном, идею которой всячески поддерживают в Тель-Авиве и которая, будь она развязана, непременно прокатится по Сирии, поставив под вопрос военные и политические достижения России в этом сложнейшем регионе. Насколько в этих условиях обосновано сближение с Трампом, даже если оно по тактическим соображениям входит в его собственные планы? Да и никто не дал пока полноценного ответа на вопрос: США это еще суверенное государство или уже некое подобие доминиона пытающейся «воскреснуть» из небытия Британской империи?

Что еще должно произойти в России, в международных отношениях нашей страны с окружающим миром, чтобы навязшее в зубах низкопоклонство перед Западом, самоуничижение не соответствующей действительности лукавой формулы «русский – не существительное, а прилагательное к слову “европеец”», кануло, наконец, в Лету. И чтобы воцарилось понимание неевропейской (как и неазиатской), а высшей, «срединной», абсолютно самодостаточной сущности России как крупнейшего центра, опирающегося на континентальную ось Большого мирового острова – Евразии. Идти на переговоры с Трампом с иными подходами – это обрекать себя как максимум на немедленное поражение, а как минимум – на участие в глобальной игре вечным «вторым номером». Кому-то, видимо, именно этого и хочется?

Владимир Павленко

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