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За первую неделю 4G-связи воспользовались более миллиона украинцев
06.04.2018 09:43
За первую неделю 4G-связи воспользовались более миллиона украинцев
За неполную неделю 4G-связи воспользовались более 600 000 абонентов
За первую неделю работы технологии 4G-связи воспользовались более миллиона украинский.

По данным Vodafone, за неполную неделю 4G-связи воспользовались более 600 000 абонентов компании.

Больше только пользователей 4G-связи оказалось в Киеве, на втором месте - Харьков, третье заняла Одесса - сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службы Vodafone и lifecell.

По данным lifecell, за неполную неделю 4G воспользовались около 400 000 осиб.Серед абонементов lifecell, больше новой технологии пользуются жители Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.

Напомним, 30 марта в Украине стартовал запуск 4G 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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