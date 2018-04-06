За неполную неделю 4G-связи воспользовались более 600 000 абонентов

По данным Vodafone, за неполную неделю 4G-связи воспользовались более 600 000 абонентов компании.

Больше только пользователей 4G-связи оказалось в Киеве, на втором месте - Харьков, третье заняла Одесса - сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службы Vodafone и lifecell.

По данным lifecell, за неполную неделю 4G воспользовались около 400 000 осиб.Серед абонементов lifecell, больше новой технологии пользуются жители Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.