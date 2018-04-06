В Киеве неизвестные ночью подожгли храм Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил настоятель Димитрий Гарчук в Facebook, передает .

"Кто-то совершил поджог храма. Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят", — написал он.

Также он опубликовал снимки, на которых видны обгоревшие стены внутри здания.

Напомним, 10 марта в столице также горела церковь, тогда в окно помещения неизвестные бросили пластиковую бутылку с горючим веществом. Полиция открыла уголовное производство по факту поджога церкви в Оболонском районе Киева.

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