Глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявляет, что благодаря действию «металлургического» закона недостаток металлолома на внутреннем рынке сократился в 2,8 раза – с 850 тыс. т в 2015 году до 300 тыс. т в 2017-м.

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«Благодаря нашему с Олегом Ляшко и единомышленниками «металлургическому закону», который действует уже почти 2 года, удалось сократить недостаток металлолома в разы — с 850 тыс. т в 2015 году до 300 тыс. т в 2017-м. Это десятки тысяч сохраненных рабочих мест украинцев и более $1,5 млрд. «спасённой» экспортной выручки в торговом балансе. Эта прививка стабильности для курса гривны и цен в магазинах», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Однако, считает народный депутат, ситуация обостряется. «Металлолом в мире дорожает и нынешняя ставка вывозной пошлины (30 евро/т) постепенно перестает играть свою защитную роль. Поэтому новым «металлургическим законопроектом» №8226 мы предложили поднять пошлину до 42 евро/т и продлить его на 3 года. Такой размер пошлины соответствует адвалорной ставке 20% при уровне цен 2017 года. В Китае, кстати, пошлина составляет 40%, в Индии — более 35%, в Казахстане — полный запрет экспорта металлолома», — пишет В.Галасюк.

Глава промышленного комитета добавил, что «металлургическим заводам нужно сырье, армии — техника и оружие, а людям работа и зарплата».

«Сегодня Комитет промполитики и предпринимательства решил рекомендовать Верховной Раде принять в целом «новый металлургический закон» №8226. Хорошая новость для промышленности и всех украинцев!», — констатировал он.

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