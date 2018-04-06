Российские власти захотят захватить заложников с украинской стороны для освобождения судна "Норд" и его экипажа, считает журналист Юрий Бутусов. "Норд" после задержания в Азовском море отконвоировали в Бердянск Фото: dpsu.gov.ua "Россия создает штаб по борьбе с украинской пограничной охраной в Азовском море – возможны провокации с задержанием украинских судов в Черном и Азовском морях", – написал он.Журналист напомнил, что 25 марта пограничники задержали российское рыболовное судно "Норд", которое без разрешения Украины действует из порта Керчь и теперь экипаж и судно "надолго под арестом"."Несмотря на очевидное нарушение закона, российские власти захотят для освобождения "Норда" и его экипажа захватить заложников с нашей стороны – РФ так действовала часто, так было и в случае задержания сотрудников ФСБ под Херсоном. Так что стоит предупредить все украинские корабли", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2118495751524043 Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.Спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию. 28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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