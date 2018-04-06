Тем, кто признан негодным к службе медкомиссиями разрешено оставаться на службе или идти на договор, если они служат по мобилизации в особый период

подняла предельный возраст приема на воинскую службу по контракту до 30 лет, передает со ссылкой на .

За изменения в некоторые законы по поводу усовершенствования ряда вопросов прохождения воинской службы проголосовал 231 депутат.

До 30 лет поднимается возраст граждан, которых можно принимать на договор и призывать по мобилизации во время особого периода. Сейчас на договор разрешено принимать до 21 года, а резервистов и военнообязанных до 23 лет. Также разрешается тем, кто признан негодным к службе медкомиссиями оставаться на службе или идти на договор, если они служат по мобилизации во время особого периода.

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