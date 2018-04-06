После заседания суда его отвезли в больницу из-за плохого самочувствия

Около 19 часов истек срок, на который он, по закону, могут держать под стражей с момента задержания.

"Судья удовлетворил наше ходатайство, и отказался рассматривать вопрос о его аресте. Судья пригрозил им (следствию - ред.), Что если они не отпустят человека, то он признает завтра незаконным его содержание под арестом", - сообщил адвокат Александр Руденко, информирует " Интерфакс " .

Горбенко отметил, что не признает себя виновным в статье, которую ему инкриминируют, и что он не собирается скрываться от следствия.

После заседания суда его отвезли в больницу из-за плохого самочувствия.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна" Норд ".

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".