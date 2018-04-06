|Суд отпустил капитана арестованного российского судна "Норд"
|06.04.2018 09:51
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После заседания суда его отвезли в больницу из-за плохого самочувствияХерсонский суд освободил капитана арестованного российского судна "Норд" Владимира Горбенко к основному рассмотрения дела.
Фото: gettyimages.com
Около 19 часов истек срок, на который он, по закону, могут держать под стражей с момента задержания.
"Судья удовлетворил наше ходатайство, и отказался рассматривать вопрос о его аресте. Судья пригрозил им (следствию - ред.), Что если они не отпустят человека, то он признает завтра незаконным его содержание под арестом", - сообщил адвокат Александр Руденко, информирует " Интерфакс " .
Горбенко отметил, что не признает себя виновным в статье, которую ему инкриминируют, и что он не собирается скрываться от следствия.
После заседания суда его отвезли в больницу из-за плохого самочувствия.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна" Норд ".
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.