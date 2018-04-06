Государственный департамент США одобрил возможную продажу Германии беспилотных летательных аппаратов Triton MQ-4C (ОАС) ориентировочной стоимостью 2,5 млрд долларов. Об этом сообщает со ссылкой на Агентство по вопросам обороны и безопасности США.

Отмечено, что Агентство по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию для оповещения Конгресса об возможной продаже 4 апреля 2018.

"Вероятная продажа MQ-4C Triton закроет критический разрыв в потенциале и улучшит взаимодействие между двумя странами и НАТО, и поможет обеспечить, чтобы Германия могла продолжать контролировать и удерживать региональные угрозы. Эта вероятная продажа MAC-4C UAS будет модифицированной версией конфигурации Triton ВМС США (USN). Вооруженные силы Германии не будут испытывать трудности с интеграцией этих систем в свои вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Как сообщал вчера власть президента США Дональда Трампа приняла решение предоставить Украине очередной пакет снайперского вооружения.





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