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Время пришло к нам, к России, теперь наступило Время России.

Это надолго и мы на старте.

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Светлейший взаимодействует со Временем и действует в параллельной примитивному сознанию, отставших от Времени, реальности.

Сейчас события можно и нужно рассматривать в нескольких плоскостях - на земле, на инфо-поле и на тонком планетарном уровне.

Всё поворачивается быстро, вся тонкая планетарная матрица разворачивается и выстраивается в новое направление, в котором будет развиваться мир в ближайшие десятилетия. Изменится слишком многое, следовательно выстраивается, как " парад планет ", парад новых смыслов и нового мироустройства.

Когда жизнь миллиардов людей, не заметно для них, но неуклонно и неотвратимо поворачивается в новое направление, вероятно много чего в это время, на первый взгляд совершенно случайного и никак не связанного с изменениями. Это могут быть и необычны природные явления, стихия может вести себя необычно, кое-где агрессивно, или наоборот - резко благоприятно в тех местах, где привыкли жить в суровых условиях.

Система управления зависимыми государствами рушится, те кто вчера были центром решения всех важных вопросов этого мира - становятся НИКЕМ. Не все понимают что происходит. Мир больше никогда не будет таким как раньше. Рушатся авторитеты и перенаправляются полюса.

Те кто в наступающее Время будут определять правила жизни - никогда ранее не имели такого влияния. Путин - самая важная фигура в этом изменении и в построении будущего.

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Ничего не бойтесь - скоро взлетаем.

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Настал час " Х " и братья-китайцы однозначно показали всем кому нужно - с кем будут всей силой, включая военную. Иран и Турция - тоже. Это партия. Только теперь глобального масштаба.

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Биг-Бэн должен быть разрушен.

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Это новый Миропорядок.

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Источник массового помутнения в мозгах называется прямо и открыто впервые.

За белым кроликом

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Страстная пятница.

Писал немного два года назад...Не обращайте внимания в эти дни на детей Дьявола - их сейчас корёжит и выкручивает. Так всегда было и будет в эти дни.





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Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в гибель, и многие идут ими.

Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не многие находят их.

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные:

По плодам их узнаете их.

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Многие скажут Мне в тот день: " Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?"

И тогда объявлю им : "Я НИКОГДА НЕ ЗНАЛ ВАС, ОТОЙДИТЕ ОТ МЕНЯ, ДЕЛАЮЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ"

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