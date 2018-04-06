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Время пришло к нам, к России, теперь наступило Время России.
Это надолго и мы на старте.
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Светлейший взаимодействует со Временем и действует в параллельной
примитивному сознанию, отставших от Времени, реальности.
Сейчас события можно и нужно рассматривать в нескольких
плоскостях - на земле, на инфо-поле и на тонком планетарном
уровне.
Всё поворачивается быстро, вся тонкая планетарная матрица
разворачивается и выстраивается в новое направление, в котором
будет развиваться мир в ближайшие десятилетия. Изменится слишком
многое, следовательно выстраивается, как " парад планет ",
парад новых смыслов и нового мироустройства.
Когда жизнь миллиардов людей, не заметно для них, но неуклонно и
неотвратимо поворачивается в новое направление, вероятно много чего
в это время, на первый взгляд совершенно случайного и никак не
связанного с изменениями. Это могут быть и необычны природные
явления, стихия может вести себя необычно, кое-где агрессивно, или
наоборот - резко благоприятно в тех местах, где привыкли жить в
суровых условиях.
Система управления зависимыми государствами рушится, те кто вчера
были центром решения всех важных вопросов этого мира - становятся
НИКЕМ. Не все понимают что происходит. Мир больше никогда не будет
таким как раньше. Рушатся авторитеты и перенаправляются
полюса.
Те кто в наступающее Время будут определять правила жизни -
никогда ранее не имели такого влияния. Путин - самая важная фигура
в этом изменении и в построении будущего.
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Ничего не бойтесь - скоро взлетаем.
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Настал час " Х " и братья-китайцы однозначно показали всем кому
нужно - с кем будут всей силой, включая военную. Иран и Турция -
тоже. Это партия. Только теперь глобального масштаба.
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Биг-Бэн должен быть разрушен.
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Это новый Миропорядок.
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Источник массового помутнения в мозгах называется прямо и открыто
впервые.
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За белым кроликом
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Страстная пятница.
Писал немного два года назад...Не обращайте внимания в эти дни на
детей Дьявола - их сейчас корёжит и выкручивает. Так всегда было и
будет в эти дни.
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Входите тесными вратами; потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в гибель, и многие идут ими.
Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не
многие находят их.
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
шкуре, а внутри суть волки хищные:
По плодам их узнаете их.
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Многие скажут Мне в тот день: " Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили?"
Источник - .
И тогда объявлю им : "Я НИКОГДА НЕ ЗНАЛ ВАС,
ОТОЙДИТЕ ОТ МЕНЯ, ДЕЛАЮЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ"
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