Сведения о месте производства «Новичка» были озвучены на специальном брифинге для представителей стран-союзников, «чтобы убедить мировых лидеров, что за отравлением стоит Москва».

Британские спецслужбы полагают, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены прежний офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, произведено в лабораториях военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы в Саратовской области. Об этом сообщает газета The Times, информирует svodka.net.

Издание уточняет, что сведения о месте производства «Новичка» были озвучены на специальном брифинге для представителей стран-союзников, «чтобы убедить мировых лидеров, что за отравлением стоит Москва». В городе Шиханы расположен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, где работал Вил Мирзаянов, называющий себя одним из разработчиков этого яда.

По мнению британской стороны, лаборатория в течение десятилетия «использовалась для проверки того, сможет ли «Новичок» быть эффективным для убийств за рубежом». Находящихся в ней запасов отравляющего вещества «недостаточно для использования в военных целях, из чего следует, что вещество могло применяться для целенаправленных убийств», пишет газета со ссылкой на источники.

Газета уточняет, что на этом брифинге британская сторона объявила полученные данные по «Новичку», после чего из разных стран были высланы более 150 российских дипломатов.

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Sky News 3 апреля передавал, что лаборатория минобороны Великобритании не смогла выяснить точное происхождение нервно-паралитического вещества типа «Новичок», которым были отравлены Скрипали. Они были найдены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери. 5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором она сообщила, что пришла в сознание более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше. Дочь экс-полковика поблагодарила персонал госпиталя в Солсбери за заботу и профессионализм.

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