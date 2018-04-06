В доме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, который британская полиция опечатала после покушения, погибли две морские свинки, сообщает Медуза .

По данным источника, морские свинки умерли от обезвоживания, а черный персидский кот - по кличке Нэш Ван Дрейк - был найден живым, но находился в состоянии сильного стресса.

Животное отвезли в военную лабораторию в Портон-Даун и провели анализы на следы нервно-паралитического вещества “Новичок”, однако сосояние кота было таким, что его решено было усыпить.

Стоит отметить, что дом Скрипаля был опечатан полицией в рамках расследования дела об отравлении полковника ГРУ и его дочери, и у ветеринаров продолжительное время не было доступа в зданию.

Кроме этого, останки кота и морских свинок были кремированы из опасений, что они могли быть отравлены "Новичком".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британская сторона умышленно не раскрывает информацию о состоянии здоровья домашних животных Скрипаля. Если в доме действительно было применено химическое отравляющее вещество, подчеркнула она, то животные тоже должны были пострадать.

Как сообщал svodka.net ранее, британцы не будут проводить совместное с Россией расследование химической атаки в Солсбери, потому что Москва является основным подозреваемым в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

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