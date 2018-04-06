|Питомцы Скрипалей погибли в опечатанном доме в Солсбери
|06.04.2018 09:59
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В доме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, который британская полиция опечатала после покушения, погибли две морские свинки, сообщает Медуза.
По данным источника, морские свинки умерли от обезвоживания, а черный персидский кот - по кличке Нэш Ван Дрейк - был найден живым, но находился в состоянии сильного стресса.
Животное отвезли в военную лабораторию в Портон-Даун и провели анализы на следы нервно-паралитического вещества “Новичок”, однако сосояние кота было таким, что его решено было усыпить.
Стоит отметить, что дом Скрипаля был опечатан полицией в рамках расследования дела об отравлении полковника ГРУ и его дочери, и у ветеринаров продолжительное время не было доступа в зданию.
Кроме этого, останки кота и морских свинок были кремированы из опасений, что они могли быть отравлены "Новичком".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британская сторона умышленно не раскрывает информацию о состоянии здоровья домашних животных Скрипаля. Если в доме действительно было применено химическое отравляющее вещество, подчеркнула она, то животные тоже должны были пострадать.
Как сообщал svodka.net ранее, британцы не будут проводить совместное с Россией расследованиехимической атаки в Солсбери, потому что Москва является основным подозреваемым в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
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