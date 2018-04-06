Геращенко ожидает, что Рада примет закон о создании Антикоррупционного суда в мае-июне

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прогнозирует, что парламент примет законопроект, предусматривающий создание Высшего антикоррупционного суда, во втором чтении уже в мае-июне.

"Что касается Антикоррупционного суда. Мой прогноз, что во втором чтении закон об Антикоррупционном суде будет принят в мае, максимум в июне", - сказала И.Геращенко на пресс-конференции с участием делегации комитета Европейского парламента по иностранным делам в рамках визита в Украину для оценки прогресса реформ и применения финансовой помощи ЕС в пятницу в Киеве.

И.Геращенко уточнила, что сейчас идет работа над поправками в профильном комитете.

"Мой прогноз, что после первого чтения, когда более 300 депутатов поддержали этот законопроект, во втором чтении 250 депутатов поддержат этот законопроект, поскольку есть большая поддержка", - отметила она.

Первый вице-спикер также указала, что Антикоррупционный суд, прежде только, должен соответствовать украинскому законодательству, но и рекомендациям Венецианской комиссии.

Как сообщалось, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Принятия закона и создания Антикоррупционного суда в Украине ожидают партнеры, в частности МВФ.

Свои рекомендации по законопроекту предоставила Венецианская комиссия.