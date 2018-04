Сегодня четверг, и по традиции в моем блоге начинается вечер творческой интеллигенции. Тихий и застенчивый интеллигент просыпается в хорошем настроении и тут же спешит прикупить в Азино Три Топора новой надежной криптовалюты – бузкойнов, которую начала выпускать популярная телеведущая и певица ртом Алена Бузова. Потом, попивая смачную каву, радостливо читает биржевые сводки Степана Демуры, военную аналитику украинского военного эксперта Мортиса и геополитические расклады Олега Пономаря. Поет гимн Украины, скачет в течение двадцати минут и заканчивает утренний ритуал намазом Илону Маску. После чего отправляется на уютную диссидентскую кухоньку для встречи верных сподвижников. На столе появляется элитный польский самогон, скотландское уиски, чаёк з Майдану «Ахмад», лондонская гречка “Now we 4 OK”, львивская горилка и трехзвездочный коньяк «Слеза лесбиянки». На полке верно несет вахту томик Осипа Мандельштама и «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, в углу стоит наизготовку гитара для пения композиций Булата Окуджавы и Алены Бузовой. На диване уже расположились нарды с гражданскими активистками. Чад кутежа можно тащемта начинать например. Начался апрель, а значит приближается день рождения Великого Кормчевого либеральной идеи, отца русской демократии, министра-председателя правительства России в изгнании, предводителя бруклинского дворянства, брайтонского интеллигента и Генерального секретаря Креативной Партии Свободы Совести уважаемого Льва Натановича Щаранского. Ну а какой день рождения совести нации без чада кутежа, бал-маскарада и Грушинского фестиваля? Все это в одном флаконе соединил в себе Matreshka-Fest, который в начале апреля ежегодно стал проводиться в стенах трактира «Матрешка» на/в Брайтон-Бич. Мероприятие привлекло к себе недюжинный интерес, и уже превзошел по популярности пресловутый OzzFest. Два дня в оплоте совестливости на Брайтон-Бич очень рубятся различные команды в жанре гранткор, обрушивая на благодарных слушателей тонны неполживости и рукопожатности, заставляя дико слэмиться брайтонскую интеллигенцию. В этом году участниками фестиваля стали: - Asking Ahedjakova -electronic-grantcore из Лондона;

- Воiни Перемоги - украинский киборг-метал из Торонто во главе с неугомонным Моисеем Жидоплясовым;

- Damned Stalin – честный indie-grant-rock с хипстерами из Химкинского леса;

- The 60th Dissidents – post-grantcore с заметным влиянием ГУЛАГ-рока от Абрама Жидовских и Самуила Штангенциркуля;

- Helmholtz Resonator – cloud-grant-rap новой школы из Риги;

- 2 Live Not 4 Lies – грантж-проект диссидента Якова Моисеевича Айлисмана;

- Vape On The Water – задорный melodic-grant-hardcore от Аркаши Гобмана. Ну и в качестве хедлайнеров конечно же непревзойденные короли гранткора ВИА Cannibal Bonner. Будет много трэша, уиски и демократического угара. Ведь жить надо не по лжи. За вашу и нашу свободу. Рэп – это кал. Я люблю хачапури. Так победим! С уважением, Лев Щаранский. Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



