Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют «Северный поток – 2» угрозой энергетической безопасности Европы.

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook поставил знак равенства между согласованием строительства газопровода «Северный поток – 2» и Мюнхенским соглашением 1938 года между фашисткой Германией и ведущими европейскими странами о передаче Чехословакией Германии Судетской области, информирует svodka.net.

«Северный поток – 2» – это Мюнхен-1938. Тогда – от страха, сейчас – от жадности. И для вас, немцы, и для вас, финны, и для всех остальных, кто «не впускает в себя» нашу войну, это тоже закончится – большой и кровавой. Кормите русского медведя, он к вам непременно придет. Да уже приходит. Он вам установит свои порядки, а потом начнет жрать ваших детей. Так обязательно будет, если вам плевать на крымскотатарских, украинских, сирийских», – подчеркнул он.

Проект «Северный поток – 2», возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод «Северный поток» состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. «Газпром» начал поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.

В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода «Северный поток» не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.

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Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют «Северный поток – 2» угрозой энергетической безопасности Европы.

Правительство ФРГ рассматривает трубопровод «исключительно как бизнес-проект». 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство газопровода «Северный поток – 2».

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентами стран Балтии 3 апреля в Вашингтоне раскритиковал Германию за это решение.

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил 3 апреля, что после запуска «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.

Верховная Рада Украины 5 апреля приняла постановление «Об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный поток – 2″ и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира». Правительство Финляндии разрешило строительство газопровода «Северный поток – 2».

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