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Нардеп Денисенко заявил, что инициирует переименования Днепропетровской области на Сичеславскую
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06.04.2018 10:05
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Внефракционный народный депутат Андрей Денисенко заявил, что 150
депутатов уже поддержали его инициативу о переименовании
Днепропетровской области на Сичеславскую. Денисенко: Край пяти
Сечей наконец-то получит достойное название Фото: Андрій Денисенко
/ Facebook "У меня на руках 150 подписей народных депутатов под
проектом изменений в Конституцию Украины – за переименование
Днепропетровской области в Сичеславскую. Из разных фракций и групп,
кроме Оппозиционного блока. После Пасхи планирую зарегистрировать
его в аппарате Верховной Рады", – заявил Денисенко.Он считает,
что "совместными усилиями общественности, ученых и деятелей
культуры, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов
край пяти Сечей наконец-то получит достойное название, избавится от
клейма фамилии одного из организаторов Голодомора"."Сердце
казацкого края вернет себе имя, дарованное предками, в то время,
когда знаменитый дух Сечи после трех сотен лет русского плена вновь
разносится над степью и оврагами над Днепром. В конце концов,
название во славу Сечи, защитницы Украины – лучшее для
области, которая остановила Путина", – заявил Денисенко.
https://www.facebook.com/andriy.denysenko.75/posts/1654064351344279
9 апреля 2015 года в Украине началаась декоммунизация.
Тогда Верховная Рада приняла пакет соответствующих законов.
Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический
режим. 15 мая 2015 года их подписал президент Украины Петр
Порошенко, а 21 мая они вступили в силу. В рамках декоммунизации
переименованию подлежат все топонимы, которые связаны с
коммунистическим режимом и его деятелями.19 мая 2016 года
Верхованя Рада переименовала Днепропетровск в Днепр.
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