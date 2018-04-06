|Столтенберг: Альянс обеспокоен агрессивным поведением России
|06.04.2018 10:06
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Североатлантический альянс обеспокоен длительным агрессивным поведением России на внешнеполитической арене. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Конечно, мы обеспокоены тем, что видим: более напористая Россия, которая незаконно аннексирует Крым, дестабилизирует восточную Украину, поддерживает режим Асада, организует кибератаки и вмешательства во внутренние демократические процессы, а также предпринимает другие действия, которые подрывают основанный на правилах международный порядок", - заявил Столтенберг.
Он также подчеркнул, что именно из-за такого поведения РФ НАТО и союзники и приняли решение решительно отреагировать на случай в Великобритании.
"Нападение в Солсбери было не отдельным событием, а случилось на фоне последовательного многолетнего поведения России. Именно это стало причиной такого координированного ответа", - подчеркнул Столтенберг.
Как сообщал svodka.net ранее, Североатлантический альянс лишил аккредитации семерых российских дипломатов из состава Миссии России при НАТО в знак солидарности с Великобританией из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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