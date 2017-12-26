Снижению курса будет помогать и низкий объем торгов криптовалютами.

Стоимость биткоина может упасть до нуля, в случае если его не начнут использовать в качестве платежного средства, считают эксперты, информирует еizvestia.com.

Результатам исследования рынка криптовалюти специалисты поделились с клиентами в специальной аналитической записке.

Причиной возможного падения курса биткоина может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы.

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Из 500 крупнейших мировых онлайн-ритейлеров в качестве расчетного средства биткоин принимают только три игрока. Этот факт, пишут аналитики, свидетельствует о том, что валюта может обесцениться.

Снижению курса будет помогать и низкий объем торгов криптовалютами. Ежедневный объем торгов Bitcoin сейчас составляет около $3 млрд, в то время как средний объем ежедневных торгов на глобальном валютном рынке составляет примерно $5,4 трлн, пишет издание. Не может похвастаться сеть и большим объемом транзакций: суточный объем трансакций биткоина составляет $300 млн, в то время как на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на $17 млрд.

«Можно ли считать биткойн валютой? Нет. Нет процентной ставки, связанной с ним. Цифровым золотом? Может быть. Но для него нет никакого практического применения, в то время как золото используется в электронике и ювелирных изделиях. Однако инвесторы, видимо, приписывают ему какую-то ценность. Это платежная сеть? Да, но ее очень сложно масштабировать и не брать комиссий за трансакции», — объясняет аналитик Джеймс Фосетт.

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