Погода, Новости, загрузка...
Пасха: главные мировые традиции росписи яиц
06.04.2018 10:10

К Пасхе яйца расписывают не только в Украине. Об этом сообщает со ссылкой на ВВС.

Для Украины роспись яиц - одна из идентифицирующих традиций. Оформлена с помощью воска и красителей писанка ныне известная на весь мир. Самая популярная в стране писанка - гуцульская.

С помощью специального инструмента - писака - на скорлупу наносится восковой рисунок. Затем яйцо погружают в краску. Такую операцию повторяют несколько раз с различными красителями.

Когда в конце воск расплавляют над огнем и вытирают, в руках оказывается писанка с разноцветным узором.

В Чехии популярным способом росписи яиц является скребки. На яйцо наносится только один слой красителя, а затем специальным инструментом часть краски соскабливают. В результате получаем узор естественного цвета яйца, обычно белого.

В Германии любят расписывать яйца цветным воском. По завершению работы воск остается на скорлупе. Поэтому рисунок получается рельефный и пестрый. Собственным изобретением считают такую ​​технику и румыны.

Техника оформления пасхальных яиц в Венгрии состоит в оформлении яйца металлической проволокой. Изготовление одного такого яйца занимает несколько дней.

В Словении используют технику сверления. В скорлупе делаются отверстия с помощью специальной бормашинки. Для одного такого яйца нужно сделать от 2500 до 3500 отдельных отверстий, и обычно на это уходит целая неделя. Особенно ярко такие пасхальные атрибуты выглядят в темноте с подсветкой изнутри.

В Великобритании украшают яйца, изготовленные из шоколада, различными кремами и глазурью.

В Ираке христиане экспериментируют с погружением яйца в красители разных цветов. Дополнительный эффект можно получить, если полить яйцо другим цветом.

На острове Бали раскрашивая яйца кисточкой.

Как сообщал во Львове на выставке археологи представили интересные находки с древнеславянского городища Плиснеск.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить