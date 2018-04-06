К Пасхе яйца расписывают не только в Украине. Об этом сообщает со ссылкой на ВВС.

Для Украины роспись яиц - одна из идентифицирующих традиций. Оформлена с помощью воска и красителей писанка ныне известная на весь мир. Самая популярная в стране писанка - гуцульская.

С помощью специального инструмента - писака - на скорлупу наносится восковой рисунок. Затем яйцо погружают в краску. Такую операцию повторяют несколько раз с различными красителями.



Когда в конце воск расплавляют над огнем и вытирают, в руках оказывается писанка с разноцветным узором.



В Чехии популярным способом росписи яиц является скребки. На яйцо наносится только один слой красителя, а затем специальным инструментом часть краски соскабливают. В результате получаем узор естественного цвета яйца, обычно белого.



В Германии любят расписывать яйца цветным воском. По завершению работы воск остается на скорлупе. Поэтому рисунок получается рельефный и пестрый. Собственным изобретением считают такую ​​технику и румыны.



Техника оформления пасхальных яиц в Венгрии состоит в оформлении яйца металлической проволокой. Изготовление одного такого яйца занимает несколько дней.



В Словении используют технику сверления. В скорлупе делаются отверстия с помощью специальной бормашинки. Для одного такого яйца нужно сделать от 2500 до 3500 отдельных отверстий, и обычно на это уходит целая неделя. Особенно ярко такие пасхальные атрибуты выглядят в темноте с подсветкой изнутри.



В Великобритании украшают яйца, изготовленные из шоколада, различными кремами и глазурью.



В Ираке христиане экспериментируют с погружением яйца в красители разных цветов. Дополнительный эффект можно получить, если полить яйцо другим цветом.



На острове Бали раскрашивая яйца кисточкой.



Как сообщал во Львове на выставке археологи представили интересные находки с древнеславянского городища Плиснеск.

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