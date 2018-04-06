К Пасхе яйца расписывают не только в Украине. Об этом сообщает
со ссылкой на ВВС.
Для Украины роспись яиц - одна из идентифицирующих традиций.
Оформлена с помощью воска и красителей писанка ныне известная на
весь мир. Самая популярная в стране писанка - гуцульская.
С помощью специального инструмента - писака - на скорлупу
наносится восковой рисунок. Затем яйцо погружают в краску. Такую
операцию повторяют несколько раз с различными красителями.
Когда в конце воск расплавляют над огнем и вытирают, в руках
оказывается писанка с разноцветным узором.
В Чехии популярным способом росписи яиц является скребки. На яйцо
наносится только один слой красителя, а затем специальным
инструментом часть краски соскабливают. В результате получаем узор
естественного цвета яйца, обычно белого.
В Германии любят расписывать яйца цветным воском. По завершению
работы воск остается на скорлупе. Поэтому рисунок получается
рельефный и пестрый. Собственным изобретением считают такую
технику и румыны.
Техника оформления пасхальных яиц в Венгрии состоит в оформлении
яйца металлической проволокой. Изготовление одного такого яйца
занимает несколько дней.
В Словении используют технику сверления. В скорлупе делаются
отверстия с помощью специальной бормашинки. Для одного такого яйца
нужно сделать от 2500 до 3500 отдельных отверстий, и обычно на это
уходит целая неделя. Особенно ярко такие пасхальные атрибуты
выглядят в темноте с подсветкой изнутри.
В Великобритании украшают яйца, изготовленные из шоколада,
различными кремами и глазурью.
В Ираке христиане экспериментируют с погружением яйца в красители
разных цветов. Дополнительный эффект можно получить, если полить
яйцо другим цветом.
На острове Бали раскрашивая яйца кисточкой.
Как сообщал во Львове на выставке археологи представили интересные
находки с древнеславянского городища Плиснеск.
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