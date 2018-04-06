|Коррупция и разглашение гостайны: суд приговорил экс-президента Южной Кореи к 24 годам тюрьмы
|06.04.2018 10:10
|
Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции.
Пак Кын Хе обвинялась по 18 эпизодам коррупции, взяточничества, злоупотребления полномочиями и разглашении государственной тайны. Обвинение просило суд приговорить бывшего президента к 30 годам заключения. Пак Кын Хе разрешила своей подруге влиять на государственную политику, а также скрывала ее коррупционную деятельность.
Она вместе со своей подругой получала взятки за помощь вице-президенту компании Samsung Ли Чжэ Ёну в решении деловых вопросов, утверждают следователи.
Кроме того, говорится в заявлении следствия, президента обвиняют в том, что она инициировала составление «черного списка» из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.
Женщина также подозреваются в незаконном использовании мобильных телефонов, зарегистрированных на чужие имена.