Курс Bitcoin 6 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом потерял более 2%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 6 апреля, в пятницу, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 6619.98 BTС/USD (-2.46%)

Американская биржа Bitfinex 6608.00 BTС/USD (-2.63%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с четвергом (6786.94 BTС/USD) упал на 2.46%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 23 646 976 долларов на 3420

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

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Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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