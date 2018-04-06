Внефракционный народный депутат Андрей Денисенко заявил, что 150 депутатов уже поддержали его инициативу о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Денисенко: Край пяти Сечей наконец-то получит достойное название Фото: Андрій Денисенко / Facebook "У меня на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины – за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Из разных фракций и групп, кроме Оппозиционного блока. После Пасхи планирую зарегистрировать его в аппарате Верховной Рады", – заявил Денисенко.Он считает, что "совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец-то получит достойное название, избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора"."Сердце казацкого края вернет себе имя, дарованное предками, в то время, когда знаменитый дух Сечи после трех сотен лет русского плена вновь разносится над степью и оврагами над Днепром. В конце концов, название во славу Сечи, защитницы Украины – лучшее для области, которая остановила Путина", – заявил Денисенко. https://www.facebook.com/andriy.denysenko.75/posts/1654064351344279 9 апреля 2015 года в Украине началась декоммунизация. Тогда Верховная Рада приняла пакет соответствующих законов. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года их подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу. В рамках декоммунизации переименованию подлежат все топонимы, которые связаны с коммунистическим режимом и его деятелями.19 мая 2016 года Верхованя Рада переименовала Днепропетровск в Днепр. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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