Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова просят осуществить служебную проверку фактов обнаружения устройств для прослушивания в кабинетах чиновников Закарпатской области. Текст принятого областными депутатами обращения обнародовала сегодня пресс-служба Закарпатского областного совета, передает

Так, на втором пленарном заседании 10-й сессии Закарпатского облсовета приняли решение "Об Обращении Закарпатского областного совета по фактам установления средств негласного прослушивания и видеонаблюдения", которое направили главе МВД Авакову.

"...В частности, одним из последних примеров, который получил особый резонанс, является выявление "шпионской" аппаратуры в рабочем кабинете начальника Управления Западного офиса Держаудитслужбы в Закарпатской области. Из неофициальных источников стало известно и об обнаружении подобных приборов в служебных помещениях и даже в арендованном жилье руководства других властных структур (как правило, представительств центральных органов власти), работающих на Закарпатье. При этом, вероятно, обнаруженная аппаратура является неофициальной и установлена ​​работниками подразделений, которые непосредственно подчиняются МВД Украины", - говорится в тексте обращения.

Так, Закарпатский облсовет попросил Авакова взять этот вопрос под личный контроль.

"Учитывая изложенное, просим Вас, глубокоуважаемый Арсен Борисович, взять поднятый вопрос под личный контроль, и в рамках возбужденного уголовного производства, изучить проблему использования средств негласного наблюдения, а в случае установления неправомерных фактов применения работниками системы МВД оперативно-технических средств провести служебную проверку и принять меры соответствующего реагирования к должностным лицам, причастным к указанным действиям", - отмечено в обращении.

Как ранее сообщал , Закарпатский облсовет выразил недоверие и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

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