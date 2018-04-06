Отказ перевозчиков продолжать работу связан с отсутствием выплат компенсаций за перевозку пассажиров-льготников.

На оккупированной террористами части Донецкой области несколько автобусных перевозчиков объявили о прекращении работы, информирует svodka.net.

«В «ДНР» планируют закрыться несколько крупных автотранспортных предприятий из-за нерешительности власти решить их проблемы», – заявил «зампред комитета народного совета ДНР по транспорту и связи» Сергей Сверчков, передают местные сепаратистские сайты.

По его словам, транспортный парк этих предприятий насчитывает порядка 150 автобусов. Закрытие предприятий запланировано на май.

В то же время на сайте «Министерства транспорта ДНР» появилось сообщение о приглашении перевозчиков по определенным маршрутам.

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По информации СМИ, отказ перевозчиков продолжать работу связан с отсутствием выплат компенсаций за перевозку пассажиров-льготников.

«Руководство непризнанной республики не поддерживает перевозчиков и в поднятии цены на проезд на внутригородских маршрутах, ведь в последний раз увеличение стоимости билетов было 2 года назад на 2 рубля, когда топливо стоило 38 рублей (сейчас в ОРДО дизтопливо стоит 48,5 рублей)», — пишут местные сайты.

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