Профильный комитет украинского парламента работает над поправками к законопроекту об антикоррупционном суде и его могут вынести на голосование уже в мае, заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко. Украинские парламентарии встретились с членами комитета по иностранным делам Европарламента Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook Об этом она написала в Facebook. По словам нардепа, утром 6 апреля она вместе с украинскими парламентариями провела встречу с членами комитета по иностранным делам Европарламента, во время которой обсуждалась политика безопасности, гуманитарная ситуация на Донбассе, освобождение заложников и внутренние реформы."Мы значительно продвинулись в блоке экологии в имплементации Соглашения об ассоциации, и это очень положительно. По борьбе с коррупцией, уверена, что в мае – максимум июне ВР примет закон об антикоррупционном суде, сейчас комитет работает над поправками. Уверена, что есть шанс отменить норму о е-декларировании для определенных категорий, но это требует усилий и диалога с неправительственным сектором, больше доверия и меньше взаимных обид", – отметила она. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1675354792552327 22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не соответствует требованиям ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не соответствует требованиям Международного валютного фонда для получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении. Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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