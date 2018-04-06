|Ирина Геращенко: До июня Верховная Рада примет закон об антикоррупционном суде
|06.04.2018 10:21
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1675354792552327
22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не соответствует требованиям ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не соответствует требованиям Международного валютного фонда для получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении. Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро.
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