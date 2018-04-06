Напомним, МИД подготовило предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией

Такое объяснение озвучила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала" в четверг вечером.

"Акт о дружбе и сотрудничестве до сих пор действует именно потому, что там Россия признает полностью нашу территориальную целостность, и Россия там обязуется не нападать на украинское государство. И поведение РФ в течение этих 4 лет - это прямое нарушение (договора - ред.)" - заявила она.

На вопрос ведущего, действительно Украина должна определиться до ноября, когда истекает срок действия этого соглашения, продолжать его, она ответила, что соответствующая дискуссия продолжается с начала агрессии РФ в Украине.

"Мы сейчас имеем базу, которую мы можем использовать в наших судебных исках против РФ, как раз ссылаясь, в частности, не только на нарушение международных многосторонних соглашений со стороны РФ, а непосредственное нарушение двустороннего соглашения - так называемого большого договора между Украиной и Россией ", - сказала вице-премьер.

При этом она отметила, что, " очевидно, время его проходит ", однако договор может быть автоматически обновлен, если стороны придут к такого согласия.

Политик также отметила, что "здесь может быть серьезная игра РФ, и она тоже может манипулировать тем, как она ведет себя с точки зрения этого соглашения".

"Когда работала в парламенте, я предлагала отменить отдельные статьи в этой сделке, и это было вероятно. Есть разные механизмы, есть разные способы, которыми можно действовать, и сейчас, бесспорно, и наши дипломаты, и юристы оценивают риски и возможности того, как именно можно будет действовать ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, позиция МИД относительно договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ заключается в нецелесообразности продолжения такого договора.

МИД подготовило предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.