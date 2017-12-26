Восстановительные работы завершили спасатели в детском саду в Новолуганском Донецкой области, который на прошлой неделе попал под вражеский обстрел. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В течение 25 декабря в селе Новолуганское Бахмутского района, где 18 декабря в 18:08 произошел обстрел, личным составом ГСЧС завершено восстановительные работы здания детского сада и 11 частных жилых домов (восстановление элементов кровли, остекления окон)", - говорится в сообщении.

К восстановительным работам были привлечены пять единиц техники и 33 спасателя.

Напомним, более 100 зданий в Новолуганском были повреждены в результате обстрела с "Градов" со стороны боевиков.

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