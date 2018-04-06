Эффективность антироссийских санкций, к которым Украина прибегла четыре года назад, близится к нулю. Такое мнение озвучили в комментарии эксперты, комментируя предстоящую пролонгацию ограничительных мер в отношении юрлиц.

“Введенные со значительным опозданием и довольно выборочно санкции не дали желаемого результата.

Рассматривая уже более внимательно компании, в отношении которых они были введены, невольно наталкиваешься на мысль, что происходит обыкновенный передел бизнеса.

До сих пор, нет видимой системной работы по ограничению влияния российского капитала и бизнеса на экономику Украины. Действия правительства и СНБО с Президентом носят какой-то хаотический характер.

Запрещая бизнес, не имеющий значительного влияния на экономику страны, правительство умышленно не замечает проходящие многомиллиардные потоки от торговли с РФ”, — отметил адвокат Ростислав Кравец.

Он убежден, что санкции СНБО себя не оправдали.

“До сих пор не выработана и не озвучена стратегия развития газотранспортной системы Украины, которую интенсивно пытаются загнать в долги и отдать под внешнее управление, которое в свою очередь может привести к передаче всей системы в руки россиян.

Такая же ситуация и в банковском секторе. Вся эта видимая кампания, на мой взгляд, только создание видимости отстранения россиян от работы в Украине. Отсутствие планов и системы не дает понимания дальнейших действий и реальной защиты экономики страны”, — объяснил он.

Мнение юриста разделяет его коллега Зоряна Топорецкая. Она напомнила, что наравне с “батальоном смерти Сомали” и прочими террористическими организациями, в санкционный список СНБО попали лотерейные операторы “М.С.Л.” и “Патриот”, конкурирующие с провластным оператором “УНЛ”.

"В судебных заседаниях по иску “М.С.Л.” ни один из государственных органов не смог предоставить информацию об основаниях применения таких санкций.

Более того, по информации “М.С.Л.”, СБУ провело расследование по заявлению самого оператора лотерей и не выявило фактов финансирования терроризма или иных действий, которые могли бы послужить основаниями для включения его в санкционный список.

Данный факт свидетельствует о несовершенстве процедуры применения санкций в Украине, а также о том, что санкции используют в целях борьбы с конкурентами, а не в целях, заявленных Законом “О санкциях”, — отметила адвокат.

Топорецкая отметила, что за три года действия санкций госбюджет потерял как минимум 1 млрд грн отчислений от лотерейной деятельности.

"Применение санкций к двум из трех операторов лотерей привело к переделу лотерейного рынка и его монополизации одной компанией — УНЛ. Если раньше компания занимала 15-20% рынка по объему принятых ставок, то на сегодня — более 90%.

Государство при этом понесло значительные потери от этого, поскольку поступления в государственный бюджет Украины от проведения лотерей, по данным отчета АМКУ, сократились с 320 млн грн ( 2013 год) и 318 млн грн (2014 год) до 64 млн грн в 2016 году", — заявила она.

К борьбе за монополизацию лотерейного рынка подключился и Минфин, добавила адвокат.

"Минфин противоправно внес в проект лицензионных условий для лотерей положения о том, что операторы лотерей, которые находятся под санкциями, не могут получить новые лицензии и фактически заниматься лотерейной деятельностью. И это не смотря на то, что в решении СНБО о применении санкций нет запрета на это. Данный факт — очередная попытка лоббирования интересов единого субъекта, чтобы окончательно убрать с рынка конкурентов и монополизировать его единственной частной компанией", — подчеркнула Топорецкая.

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