В Украине готовят к запуску новую службу экстренной помощи «112». Произойдет это в ближайшее время, информируют в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

«112 – это общеевропейская часть службы экстренной помощи, которая работает по единому номеру. Этот проект не иллюзорен: он становится действенным, и сейчас мы готовимся к тому, чтобы в ближайшее время его запустить», — рассказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

По ее словам, создание службы требует комплексного похода и консолидации коммунальных служб, Минздрава, Нацполиции и службы чрезвычайных ситуаций.

«Это очень амбициозный проект. Мы должны не только развивать систему приема экстренных вызовов, но и оказывать психологическую и консультационную помощь. Для этого нам нужна развитая техническая база, материальное оснащение и навыки тех сотрудников, которые будут предоставлять консультации и реагировать на эти вызовы», — отметила она.

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