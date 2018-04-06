Русский союз Латвии в Риге протестовал против перевода школ на латышский язык. Пара сотен «патологически русскоязычных» вышла с барабанами на шее и колорадскими «флагами» в руках под лозунгами «Русские не сдаются», «Не забудем, не простим», «Мы не манкурты», «Руки прочь от русских школ» и тому подобное.

Как передает со ссылкой на , об этом в своем блоге сообщает украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Политолог подчеркивает, интересно, что часть транспарантов качественных, больших и недешевых – на подобном не экономит было продублировано на английском. То есть, любой язык приемлем, кроме государственного в суверенной Латвии, это если вдруг допустить, что флагоносцы понимали, что несут. Хотя в целом по лицам протестующих можно скорее предположить, что они требовали отмены обязательного школьного образования как такового – за ненадобностью, сложностью и излишеством. Ну, правильно: кремлевский агитпроп дает ответы на все вопросы, а школа только умножает эти самые вопросы.

По словам Голобуцкого, можно было бы так и ограничиться сарказмом, если бы крики вот таких «русскоязычных» не завершались в итоге российским десантом и «Градами». Так что, пока не поздно, надо латышам как-то от этих передовых отрядов «ихтамнетов» избавляться.

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