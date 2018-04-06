Президент США Дональд Трамп планирует объявить о санкциях в отношении представителей российской элиты за вмешательство в выборы американского президента в 2016 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Трамп намерен принять санкции за вмешательство Москвы на выборах президента США. Фото: ЕРА Источник издания сообщил, что власть Трампа намерена принять санкции в отношении некоторых представителей правящей элиты России, выполняя "давно обещанные Конгрессом карательные меры".Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что санкции коснутся от шести до 10 российских олигархов.Ограничения должны стать продолжением санкций от 15 марта, когда в списки казначейства США за вмешательство в американские выборы попали 19 российских граждан и пять организаций. Меры задействуют в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAASTSA), который в августе 2017 года одобрил Трамп.Согласно закону CAASTSA, министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.Путин заявлял, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы.Эксперт Atlantic Council АндерсАслунд, который участвовал в работе над документами, говорил, что список россиян в "кремлевском докладе" подменили в последний момент. По словам экс-посла США в РФ Майкла Макфола, Трамп несерьезно отнесся к формированию материала и в Конгрессе докладом недовольны.Директор Национальной разведки США Дэн Коутс 6 марта заверял, что о новых санкциях объявят в скором времени. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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