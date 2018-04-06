Пак Кын Хе была отстранена от должности президента

Ее приговорили к 24 годам лишения свободы, - сообщает CNN.

Прокуроры просили для нее 30 лет.

Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги Чхве Сун Соль. Расследование показало, что в течение нескольких лет Чхве Сун Соль была в курсе деталей государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга экс-президента давила на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

Утверждалось, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Соль или менее была в курсе того, что происходит.

Напомним, в марте 2017 года суд Южной Кореи выдал ордер на арест отправленного в отставку президента страны Пак Кын Хе , которая подозревалась в причастности к коррупционным схемам. Впоследствии Пак Кын Хе, которую отстранили от должности президента Южной Кореи, были предъявлены официальные обвинения . Подругу бывшего президента страны Пак Кын Хе - Цой Сун Суль - приговорили к трем годам лишения свободы .