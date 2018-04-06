|Экс-президенткой Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы
|06.04.2018 10:31
|
Пак Кын Хе была отстранена от должности президентауд Южной Кореи признал виновной в коррупции и злоупотреблении властью экс-президента страны Пак Кын Хе.
Фото:112.ua
Ее приговорили к 24 годам лишения свободы, - сообщает CNN.
Прокуроры просили для нее 30 лет.
Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги Чхве Сун Соль. Расследование показало, что в течение нескольких лет Чхве Сун Соль была в курсе деталей государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга экс-президента давила на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.
Утверждалось, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Соль или менее была в курсе того, что происходит.
Напомним, в марте 2017 года суд Южной Кореи выдал ордер на арест отправленного в отставку президента страны Пак Кын Хе , которая подозревалась в причастности к коррупционным схемам. Впоследствии Пак Кын Хе, которую отстранили от должности президента Южной Кореи, были предъявлены официальные обвинения . Подругу бывшего президента страны Пак Кын Хе - Цой Сун Суль - приговорили к трем годам лишения свободы .
В мае 2017 года власти Северной Кореи обвинила ЦРУ в заговоре с целью убийства лидера КНДР Ким Чен Ына .