В опечатанном полицией доме екс-сотрудника ГРУ Генштаба РФ
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии погибли домашние животные. Об
этом сообщает The Daily Mirror, передает
Так, в доме Скрипалей жили две морские свинки и персидский кот.
Морские свинки погибли от жажды и обезвоживания.
Черный персидский кот по кличке Нэш Ван Дрейк был найден живым,
однако находился в состоянии сильного стресса. Его доставили в
лабораторию Портон-Даун, чтобы проверить на следы
нервно-паралитического вещества "Новичок". Однако животное так
страдало, что было принято решение его усыпить.
Напомним, разведка Соединённого Королевства утверждает, что
вещество, которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник
ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери, была
произведена на военной научно-исследовательской базе в городе
Шиханы в Саратовской области.
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