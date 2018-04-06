В опечатанном полицией доме екс-сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии погибли домашние животные. Об этом сообщает The Daily Mirror, передает Так, в доме Скрипалей жили две морские свинки и персидский кот. Морские свинки погибли от жажды и обезвоживания.



Черный персидский кот по кличке Нэш Ван Дрейк был найден живым, однако находился в состоянии сильного стресса. Его доставили в лабораторию Портон-Даун, чтобы проверить на следы нервно-паралитического вещества "Новичок". Однако животное так страдало, что было принято решение его усыпить.



Напомним, разведка Соединённого Королевства утверждает, что вещество, которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери, была произведена на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области.



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