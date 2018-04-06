



Після того, як телепередачу "Орел и Решка" покинула спершу Леся Нікітюк, а потім і Регіна Тодоренко, які були з глядачами не один рік, проект почав переживати чималі "кадрові" зміни: спершу судьба у зйомках брали запрошені зірки, потім шоу покинула Наталі Неведрова, а днями остання привідкрила таємницю - виявляється, на її зміну спершу взяли іншу зірку!



"Наскільки мені відомо, в перших чотирьох випусках "Морського сезону" знімалася Клава Кока. Я здивувалася її поїздці на Мальдіви разом з Колею і в інші місця зйомок, адже її кар'єра співачки зараз на злеті, а поєднувати "Орел і решка" і щось то ще - практично неможливо. Що й сталося, і чому зйомки призупинили і вибрали ведучою Машу Гамаюн, не знаю. Значить, щось когось не влаштувало. Від колег я чула, що продюсери були Клавою не надто задоволені. Я глибоко впевнена, що Кока навіть без "Орла і решки" доб'ється великого успіху, тому що вона талановита і ефектна дівчина", - прокоментувала Наталі.





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