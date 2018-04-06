Дмитрий Перетолчин и кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова рассказывают о недавнем докладе Римского клуба. Какое будущее для планеты проектируют интеллектуальные центры глобалистов. Что они вкладывают в тезис о необходимости Нового просвещения. Как практически все сферы жизни проходят через глубинную трансформацию, в чём роль новейших технологий. Как Ватикан продвигает программу Нью Эйдж, какие её основные положения. Кто в России выступает за внедрение западных образовательных стандартов, идеи трансгуманизма и сингулярности. Почему Сбербанк берёт на себя государственные функции, какие шаги совершил Герман Греф, чтобы корпорации и банки получили реальную власть в стране. Почему цифровая школа – это громадный шаг назад. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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