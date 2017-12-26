|В России высказались, что планируют делать с Донбассом
|26.12.2017 09:27
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Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов.
«Для этого необходимо приступить к решению политических вопросов. Включая ключевой — введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса», — сообщил Грызлов.
Он добавил, что в сфере безопасности Россия будет настаивать на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жёсткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей.
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