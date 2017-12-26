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В России высказались, что планируют делать с Донбассом
26.12.2017 09:27
В России высказались, что планируют делать с Донбассом В 2018 году Россия будет добиваться введения особого статуса для Донбасса.

Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов.

«Для этого необходимо приступить к решению политических вопросов. Включая ключевой — введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса», — сообщил Грызлов.

Он добавил, что в сфере безопасности Россия будет настаивать на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жёсткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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