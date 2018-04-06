На Майорке пасхальную службу посетила королева Летиция и король Филипп вместе с дочерьми - Леонор и Софией, король Хуан Карлос I и его жена королева София, сообщает Cosmopoliten .

Стоит отметить, что для публичного выхода в свет королева Испании выбрала блузку в горошек Carolina Herrera и брюки-кюлоты от Hugo Boss, декорированные по бокам металлическими кнопками.

Кроме этого, свой роскошный образ Летиция дополнила лодочками от Nina Ricci и яркой розовой сумочкой от Uterque.

Как сообщал svodka.net.uа, в преддверии весны советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева решила преобразиться , кардинально сменив прическу и заменив темные вещи на светлую световую гамму. Примадонна полностью изменила вид прически, сделав удлиненную челку, а также заменив пышные кудри гладко выровненными волосами.

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