Apple планирует выпустить новый модульный Mac Pro для профессионалов в 2019 году. Предыдущее обновление Mac Pro получил в 2013 году. Об этом пишет TechCrunch.

Пока точная дата выхода и технические параметры Mac Pro неизвестны. По словам старшего вице-президента Apple по маркетингу Фила Шиллера, компания разрабатывает «полностью переосмысленный продукт» с модульным дизайном и новым отдельным дисплеем. При этом Apple объявила о выпуске нового Mac Pro сейчас, чтобы клиенты компании могли самостоятельно решить, покупать им новый iMac Pro, или дождаться выхода Mac Pro, информирует svodka.net.

Mac Pro 2013 года позволяет одновременно монтировать видео с разрешением в 4К, за заднем фоне запустив рендеринг эффектов, при этом подключив до трех мониторов разрешением по 5К.

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