готовится переписать Инструкцию о ведении кассовых операций. Проект документа, который вскоре придет на смену действующему сейчас положению, регулятор разослал для ознакомления всем украинским банкам, пишет со ссылкой на .

В сопроводительном письме регулятор объяснил, что за подготовку инструкции взялся из-за огромного количества изменений, которые были внесены в кассовые порядки в последние два года. Проект и в самом деле начинается с двухстраничного перечисления отменяемых документом старых постановлений , которые меняли отдельные нормы кассовой инструкции.

Все они, включая запрет принимать в кассах банков российские рубли, содержащие изображения оккупированных территорий, перекочевали в новую инструкцию и стали ее неотъемлемой частью. В целом же, порядок осуществления кассовых операций претерпел преимущественно косметические изменения. А в некоторых вопросах — лишь приведен в соответствие с последними ноу-хау Нацбанка. Например, между кассовых операций появилась возможность зачислять наличные средства на эскроу-счета (условного хранения).

Впрочем, нашлись в новой инструкции несколько очень значительных изменений. К примеру, между требований к обеспечению работы касс появилась норма, обязывающая банки проводить не только идентификацию и верификацию клиентов, как было прежде, но еще и проводить изучение клиентов, оценку рисков и репутации клиентов.

«Трудно себе представить, как кассир в банке будет проводить все эти проверки по клиенту, который зашел с улицы заплатить, например, за турпутевку. Не исключаю, что во избежание возможных санкций со стороны Нацбанка, финучреждения могут начать удерживать проводки на транзитных счетах, чтобы иметь возможность проверить незнакомого клиента», — предположил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Следует сказать, что такие проверки банки должны будут осуществлять по всем операциям наличными на сумму свыше 15 тыс. грн., если при этом деньги не вносятся на счет. Кроме того, в собственных положениях финансистам нужно будет прописать требования к системе контроля над операциями. В том числе определить критерии, при которых транзакция будет проходить дополнительные проверки.

В целом, все эти требования ложатся в общую концепцию риск-ориентированного подхода, который так активно продвигает в части борьбы с отмыванием незаконных средств. Однако, опыт его внедрения украинскими банками показывает, что в конечном итоге новые проверки обернуться массой неприятностей для обыкновенных украинцев. Например, в виде тех же задержек проведения операций. Финансовые потери при этом совершенно точно банки на себя брать не станут.

Игнорировать жалобы клиентов финучреждениям помогут публичные договора, в которых будут прописаны все правила проведения наличных операций, а также указаны возможные риски. Как всегда — с запасом. Благо тем же документом запретит банкирам проводить бездоговорные операции в кассах.

В частности, обновленный документ предусматривает, что проводить кассовое обслуживание клиентов вне зависимости от их статуса и суммы операции банки должны будут исключительно на условиях договора. Разумеется, подписывать такое соглашение с рядовыми частными клиентами, заглянувшими в кассу, чтобы купить $500, финансисты не станут.

«Скорее только банки пропишут все условия в публичном договоре, как это сейчас делают платежные терминалы. А в квитанции появиться небольшая строчка, согласно которой подпись клиента под документом означает согласие с условиями оферты», — рассуждает Невмержицкий.

В ней-то банкиры и укажут правила и сроки проведения проверок. А сам документ разместят на сайте.

В конечном итоге, говорят банкиры, это приведет к персонализации банковских услуг. А платить коммунальные услуги и прочие регулярные платежи в первом попавшемся отделении станет не модно. Ведь «свой» банк проведет все необходимые проверки в считанные минуты, поскольку хорошо знаком с клиентом, подписал с ним договора и оценил его репутацию.

Кроме прочего, в проекте обновленной кассовой инструкции внес ряд изменений, которые должны позволить клиенту получить больше информации о предоставляемых услугах. В том числе тех, которые осуществляются при помощи терминалов самообслуживания и в банкоматах. В частности, банки должны будут предоставить полную информацию о комиссионных, сроках зачисления, и прочих условия проведения транзакций.

К тому же, кассовые квитанции можно будет отправлять любым удобным клиенту электронным способом, включая почту, мессенджеры и СМС. Хотя обязательство выдать человеку бумажную квитанцию с банков снимать не стали.

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