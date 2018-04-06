В с. Брод Иршавского района при неустановленных обстоятельствах утонули локальный житель и его трехлетний внук. Об инциденте, который произошел на р. Иршавка, сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Инцидент произошел вчера вечером. Свидетели видели, что на пешеходном мосту через реку находились мужчина и ребенок. Вероятно, бросали камни в воду. Однако, как погибшие оказались в водоеме, сейчас устанавливают следователи. По факту смерти двух человек полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК, то есть умышленное убийство. Предварительно это был несчастный случай, который привел к внезапной смерти двух человек ", - сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Сейчас по делу проводятся соответствующие экспертизы и проверки, которые установят окончательную причину смерти людей.

Напомним, в Одесской области уже несколько дней подряд разыскивают пропавших рыбаков.

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