В Германии девушка взяла домой щенка с необычным окрасом, которого все ласково называют Мадам Брови.

"Она (собака, - ред.) выглядела грустной, и у нее были брови. На самом деле из-за пятен, напоминающих брови, собака выглядит вечно разочарованной чем-то",- отметила хозяйка пса.

Она также рассказала, что когда люди смотрят на ее питомца, то думают, что его ничем нельзя порадовать, однако внешность обманчива.

"В реальности вам хватит и пары минут, чтобы увидеть, какая она счастливая собака. Мы видим не только грустное выражение мордашки. Она очень веселая. И дает нам море любви, любит целоваться и постоянно виляет хвостиком", - рассказала хозяйка Мадам Брови.

Стоит отметить, что благодаря шикарным бровям и вечно грустному выражению морды собака может составить конкуренцию даже знаменитому сердитому коту.

Как сообщал svodka.net ранее, в сети набирает слава видеоролик, на котором запечатлено, как пес поет блюз под сопровождение пианино .

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