У меня, как и у всякого злопорядочного Ситха, есть свой тайный учитель. Шучу, у меня есть учитель философии. Вчера мы с ним долго разговаривали о происходящих в мире изменениях (как известно, философия – это наука о познании). Ну и некоторые текущие выводы из наших рассуждений я сейчас изложу.

Западная цивилизация окончательно пришла к упадку. То, что ещё более сотни лет назад предвидели Ницше и Шпенглер, проявилось в полной мере.

И я не говорю сейчас о демографической катастрофе, когда большинство европейцев действительно отказывается размножаться (по разным причинам, начиная с гомосексуализма и заканчивая «чайлдфри»), а на их место приходят различные мигранты. Всё это лишь следствие более глобальных и фундаментальных причин.

Западная цивилизация изжила себя. Она осталась без смыслов.

И, как это часто бывает по законам диалектики, её конец заложил тот же человек, который привёл англосаксонскую цивилизацию к вершине её могущества, – сэр Френсис Бэкон (хотя нужно признать, что Макиавелли и Игнатий Лойола тоже приложили руку). Его величайший дар и проклятие потомкам – меркантилизм.

Ведь Пустота образовалась не одномоментно. Раз имеет значение только результат, только обогащение, то постепенно происходил отказ от только, что мешало получению прибыли и росту силы: от христианских ценностей, от морали, от чести, от гуманизма, от просвещения, от идентичности, от Традиции, от Любви и от только остального. Демон меркантилизма (золотой телец?) требовал всё новых и новых жертв. Пока в результате у них совсем ничего не осталось.

Цивилизацию создают несколько компонентов:

- экономический и военный потенциал (базис);

- структурированность (регламентация, законы, государственные институты etc.);

- культура и Традиция.

При этом если вы строите нечто новое, то даже можете отказаться от предыдущей Традиции, но наряду с этим должны начать создавать новую, превосходящую предыдущую (иначе попросту нет смысла ломать).

Потому что сама преемственность и опора на опыт предыдущих поколений должны быть в наличии. Нарратив должен нарабатываться.

Современная западная цивилизация, цивилизация постмодерна, отказалась от только накопленного ранее человечеством нарратива: морали, этики (правил межличностных отношений в обществе, законов общежития), полоролевых моделей поведения и только остального.

Приведу в качестве примера те же самые половые роли. В традиционном обществе мужчина – добытчик и защитник, женщина занимается домашним хозяйством и рождением/воспитанием детей. В современном западном обществе мужчина больше не должен быть ни добытчиком, ни защитником, а женщина, поражённая феминизмом и чайлдфри, часто остаётся бездетной.

Если вы убиваете какой-то общественный институт, то должны предложить альтернативу. У Хаксли в его «О удивительный новый мир», кстати, она предложена – фабрики по искусственному выращиванию младенцев. А пока вы не можете предложить новые механизмы воспроизводства, а старые отбросили, то вы что? Правильно, вымираете.

И ваше жизненное пространство занимают исламские традиционалисты, которые от механизмов репродукции «по старинке» не отказались. Ничего сложного, правда?

Традиция, нарратив – это наработанные модели поведения, которые доказали свою жизнеспособность.

Меня в этом плане всегда смешили различные расисты, которые орут об «угрозе вымирания белой расы», но при этом идеалом для подражания выбирают кого-то типа Варга Викернеса или Андреаса Брейвика. Это саморазрушительные модели, предназначенные для дебилов и вырожденцев, потому что ни первый, ни второй не занимаются выращиванием и воспитанием детей. Если же тебя беспокоит вымирание белой расы, то ты не занимайся всякой фигнёй, а найди себе девушку, заведи семью и расти детей. Л – логика.

Опять же, в основе вымирания западного мира (в ряде стран ЕС коэффициент рождаемости составляет 1,3 ребёнка на семью, а для воспроизводства нужно 2,51) лежит эгоизм. Многие жертвуют рождением детей ради комфорта, хотят жить «для себя» (даже те, кто может себе позволить нескольких детей по уровню дохода). Эгоизм поведенческий мешает эгоизму генетическому (по Докинзу), и гены эгоистов не передаются по наследству (хотя это чисто бихевиористское явление).

Но вернёмся от частного к общему. Показанный нами пример с демографическим кризисом вследствие разрушения традиционного общества является лишь частным проявлением общего кризиса смыслов западного общества.

При этом я совершенно точно не являюсь консерватором и традиционалистом в узком смысле этих слов. Я сторонник прогресса и развития, но, повторюсь, любой отбрасываемый механизм должен заменяться другим, более эффективным с точки зрения решаемых задач. Например, коммунисты в СССР отказались от религии, но не дали обществу достойного её заменителя.

Можно, например, перейти к использованию искусственных тел (не вижу в этом ничего страшного), но они по своим характеристикам и функционалу как минимум не должны уступать нашим биологическим. В том числе мозг должен получать все необходимые гормоны, чтобы испытывать восторг, печаль и прочие эмоции. Не утратить человечность, а превзойти её (как писал ещё Ницше).

Варианты головы профессора Доуэля из Беляева или мозга в ящике с присоединёнными к нему электродами, как у Лема, мягко говоря, непривлекательны.

А западная цивилизация вместо предложения работоспособных альтернатив просто уничтожает институт за институтом. Институт семьи, институт материнства, институт идентичности (национальной, культурной, религиозной, гендерной etc.), институт неприкосновенности частной собственности (тот самый, которым они так гордились).

Всё, института частной собственности на Западе больше не существует. Любая собственность может быть в любой момент конфискована под любым надуманным предлогом, например «вы не можете доказать её законность».

А потомки пирата Генри Моргана, владеющие крупнейшим банком J.P. Morgan, могут доказать законность первоначального капитала своего предка? А потомки работорговцев и наркоторговцев из верхней палаты британского парламента? А сама королева, чьи предки столетиями грабили колонии и выдавали лицензии на пиратство (каперство)?

Практически любой крупный капитал на этой планете построен на крови и в своей основе имеет преступление. Так что сегодня мы действительно присутствуем при тотальном демонтаже института частной собственности (учитывайте, что в основе островного права лежит прецедент!).

Аналогично разрушается институт арбитража. Арбитраж – дело добровольное и работает исключительно до тех пор, пока обе стороны признают беспристрастность и справедливость судей. А когда Стокгольмский арбитраж принимает политически мотивированное решение, руководствуясь не буквой закона и непрописанными в контракте условиями, а в мотивационной части которого пишется «в связи с тяжелым экономическим положением Украины», – это конец подобного арбитража. Потому что завтра в мотивационной части решения может быть написано «в связи с плохим настроением судьи».

Я не говорю уже о принципах международного права и институте ООН, которые были растоптаны ещё во время американского вторжения в Югославию и с тех пор регулярно попираются.

Равно как и принцип неприкосновенности границ, который регулярно нарушался разрушением Югославии, созданием Косово, разделением Чехословакии, аннексией ГДР со стороны ФРГ и прочими подобными инцидентами.

Про разрушение принципа «четырёх свобод» (свободы перемещения капиталов, людей, товаров и услуг), которые сейчас усиленно демонтирует Трамп, вводя заградительные пошлины и ужесточая миграционные законы, я уже писал.

Что ещё осталось? Принцип презумпции невиновности? Его тоже уже нет. Начиная с американского вторжения в Ирак под предлогом наличия у них ОМП. Как оказалось, никакого оружия массового поражения в Ираке не было, но этот факт не вернёт свыше 300 тысяч убитых в результате американского вторжения.

Свежие примеры уничтожения презумпции невиновности – это малайзийский «Боинг», в сбивании которого обвинили Россию ещё до окончания следствия, и отравление Скрипаля, в котором также бездоказательно обвинили Россию. Более того, комиссия Конгресса США уже вынесла приговор, что никакого российского вмешательства в американские выборы не было, но даже после этого Россию продолжают считать в этом виновной.

Римское право, которому больше двух тысяч лет? Забудьте!

Меркантилизм уничтожает всё, до чего может дотянуться. Принцип «сиюминутная польза превыше всего» обесценивает мораль, Правду, Справедливость, логику, смысл.

Одним из первых он уничтожил западное христианство (значительную его часть). Когда протестантизм возвёл в абсолют принцип «Если я богат, значит боженька меня любит, следовательно нужно стремиться стать богаче, чтобы боженька любил меня ещё сильнее» (это какой-то другой боженька, не христианский, скорее только, мамона).

Перефразируя Достоевского: «Если богом стала Прибыль, то всё дозволено».

Заметьте, я, как и положено философу, избегаю в этом тексте оценочных суждений, исключительно констатируя факты.

Западная цивилизация больше не может ответить на два важнейших вопроса:

Зачем? она существует (тут мой учитель обычно орёт, что мы, Искатели, когда-то разрушим мир своими поисками, а может, мы его как раз спасём?) и Как? выстраивать дальнейшее общежитие на планете Земля.

На сегодняшний день западный мир последовательно разрушает всё то, что создавал последнюю тысячу лет, и всё то, что являлось основой его могущества всё это время.

И чем больше они это осознают, чем больше панически пытаются остановить это падение, тем больше разрушают фундамент своего владычества. Недаром здание европарламента по форме напоминает Вавилонскую башню – ему тоже суждено быть разрушенным.

Мене, текел, упарсин.

специально для alternatio.org

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