Reuters писало, что санкции будут введены до конца недели в отношении «российских олигархов», близких к президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя эти сообщения, заявил, что в России олигархов нет уже давно.

Администрация президента США Дональда Трампа объявит о санкциях против российских олигархов в пятницу, 6 апреля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, информирует svodka.net.

«Этот шаг, вероятно, усилит дипломатическую напряженность между Западом и Москвой», — пишет газета. Накануне агентство Bloomberg сообщало, что под новые американские санкции могут попасть шесть-десять россиян. Как рассказал собеседник агентства в Белом доме, ограничения будут введены в соответствии с законом, принятым Конгрессом США летом 2017 года в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года. Reuters писало, что санкции будут введены до конца недели в отношении «российских олигархов», близких к президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя эти сообщения, заявил, что в России олигархов нет уже давно.

CNN накануне писал, что расследующий «российское дело» спецпрокурор Роберт Мюллер допросил как минимум двоих богатых россиян. Собеседники телеканала рассказывали, что его интересовали вопросы финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Одного из россиян допросили, когда его частный самолет приземлился в аэропорту в районе Нью-Йорка. Сотрудники ФБР также досмотрели его электронные устройства. Второго человека задержали во время «недавней поездки в США». У третьего олигарха правоохранительные органы запросили некие документы. Его также пригласили на беседу в США.

По информации Flightradar, в марте в Нью-Йорке были замечены самолеты Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова, писал РБК. Близкий к Абрамовичу собеседник заявил, что бизнесмена в США не допрашивали. Знакомый с Прохоровым источник сказал, что предпринимателя не задерживали и что у него нет связей с «российским делом».

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В конце января Минфин США опубликовал «кремлевский доклад» — список высокопоставленных российских политиков и бизнесменов, связанных, по мнению авторов документа, с руководством страны. В открытой части доклада, составленного в рамках закона о санкциях против России, были указаны 210 фамилий. Минфин США предупреждал, что у документа есть и засекреченные главы.

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