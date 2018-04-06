"Агент Джонни Инглиш: Новая миссия". Вышел трейлер фильма с Аткинсоном и Куриленко. Видео
06.04.2018 10:45
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер фильма
шпионской комедии "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" с Роуэном
Аткинсоном и Ольгой Куриленко в главных ролях. Это третья часть
франшизы о британском шпионе. В картине покажут, как агент-неумеха
справляется с современными технологиями. Джонни Инглишу предстоит
столкнуться с очками виртуальной реальности и кибератаками.
Режиссер ленты – Дэвид Керр. | Аткинсон исполняет роль
шпиона-неумехи Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео:
Movieclips Trailers / YouTube