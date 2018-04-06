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"Агент Джонни Инглиш: Новая миссия". Вышел трейлер фильма с Аткинсоном и Куриленко. Видео
06.04.2018 10:45
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер фильма шпионской комедии "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" с Роуэном Аткинсоном и Ольгой Куриленко в главных ролях. Это третья часть франшизы о британском шпионе. В картине покажут, как агент-неумеха справляется с современными технологиями. Джонни Инглишу предстоит столкнуться с очками виртуальной реальности и кибератаками. Режиссер ленты – Дэвид Керр.   | Аткинсон исполняет роль шпиона-неумехи Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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