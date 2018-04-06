Да уж, сытый голодного не разумеет, это точно! Председатель ЦБ со скромным окладом в 27 миллионов рублей в год, удивляется, как это пенсионерам нечего копить.

После оплаты коммунальных платежей, они (по её мнению) должны инвестировать оставшиеся средства в американские долговые бумаги, или Treasuries.

Куда она усиленно переводит российский бюджет, лишая пенсионеров не только “инвестиционной” привлекательности, но и средств к существованию. Да, страшно далека лучшая ученица Егора Гайдара от народа. Как однако и её покойный учитель. Которого лишь смерть вышибла из седла и не позволила уморить ещё больше россиян.

Шоковая терапия, исключительно его термин, который привёл к массовому вымиранию жителей России. Но самое главное, он с помощью своих заокеанских друзей сумел построить такую порочную экономическую систему, что мы до сих пор не можем от неё избавиться. Потери России от гайдаровских реформ, сопоставимы с потерями в Великой Отечественной войне.

И сейчас Эльвира Сахипзадовна продолжает славное дело “Мальчиша-плохиша” по продаже Родины буржуинам. И пока мы не выведем ЦБ из подчинения МВФ, мы так и будем прозябать в нищете. А для этого только лишь надо назначить на место Эльвиры Сахипзадовны, например, Сергея Глазьева.

И хотя это вызовет ужасающий вой на Западе, но с “Посейдоном”, “Пересветом” и “Буревестником” мы можем послать их туда, куда Макар не гоняет телят!

Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»

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