На следующем заседании Кабинета Министров будет рассмотрено и принято постановление об уточнении статуса детей, пострадавших в результате войны. Об этом во время заседания парламента заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент

"В среду постановление об уточнении статуса детей, пострадавших в результате войны, будет рассмотрено и принято", - подчеркнул В.Гройсман.

Как с начала войны в Донбассе 242 ребенка были убиты российским агрессором. Об этом во время встречи с участниками Всеукраинской акции "Дети объединяют Украину" заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира