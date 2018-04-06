|Скончался известный украинский волонтер
|06.04.2018 10:52
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Волонтер нуждался в дорогостоящем лечении и его знакомые собирали для этого деньги.
В Одессе после продолжительной болезни в пятницу, 6 апреля, ушел из жизни известный волонтер Виктор Погодин, который с самого начала боевых действий на Донбассе помогал украинским бойцам, информирует svodka.net.
Об этом сообщают его знакомые в Facebook.
«Витя умер…. Слов нет…эмоций нет….боль В душе пустота. Простите нас. Мы не справились», — пишет на своей странице знакомая волонтера Наталья Богаченко.
В конце марта она сообщала, что Погодин с желудочным кровотечением попал в больницу. Волонтер нуждался в дорогостоящем лечении и его знакомые собирали для этого деньги.
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