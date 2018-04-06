По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, новый аэропорт в Закарпатье может быть расположен в городе Хуст или Мукачево. Омелян: Порошенко поручил в этом году запустить полноценное авиасообщение с Закарпатьем Фото: mtu.gov.ua Он отметил, что президент Украины Петр Порошенко поручил в этом году запустить полноценное авиасообщение с Закарпатьем. Министерство в первую очередь рассматривает аэропорт в Ужгороде."Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии, и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения в этом году", – сказал Омелян.При этом министр отметил, что развитие этого аэропорта затруднено, следовательно рассматривается строительство нового. "В этом году заходит самый большой и дешевый лоукост-перевозчик Ryanair, и они готовы расширить географию полетов и летать из региональных аэропортов. Мы должны быть готовы. В Закарпатье нужен еще один отдельный аэропорт. Я надеюсь, что в случае утверждения этой программы в следующем году мы сможем перейти к проектированию и физическим работам… Потенциальные места, где может быть расположен новый аэропорт, это Хуст или Мукачево", – сообщил Омелян. 22 марта исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лириподписал контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые полеты запланированы на октябрь 2018 года. Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти – из Львова.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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