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Омелян: В Закарпатье нужен еще один отдельный аэропорт
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06.04.2018 10:52
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По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, новый
аэропорт в Закарпатье может быть расположен в городе Хуст или
Мукачево. Омелян: Порошенко поручил в этом году запустить
полноценное авиасообщение с Закарпатьем Фото: mtu.gov.ua Он
отметил, что президент Украины Петр Порошенко поручил в этом году
запустить полноценное авиасообщение с Закарпатьем. Министерство в
первую очередь рассматривает аэропорт в Ужгороде."Остались
некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы
должны завершить эти процедуры в первом полугодии, и я надеюсь, мы
сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для
полноценного авиасообщения в этом году", – сказал Омелян.При
этом министр отметил, что развитие этого аэропорта затруднено,
следовательно рассматривается строительство нового. "В этом
году заходит самый большой и дешевый лоукост-перевозчик Ryanair, и
они готовы расширить географию полетов и летать из региональных
аэропортов. Мы должны быть готовы. В Закарпатье нужен еще один
отдельный аэропорт. Я надеюсь, что в случае утверждения этой
программы в следующем году мы сможем перейти к проектированию и
физическим работам… Потенциальные места, где может быть расположен
новый аэропорт, это Хуст или Мукачево", – сообщил
Омелян. 22 марта исполнительный директор компании Ryanair
Майкл О'Лириподписал контракты с генеральными директорами
аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной
Романовской. Первые полеты запланированы на октябрь 2018 года.
Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти – из
Львова.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со
штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34
странах и совершает 2000 рейсов в сутки.
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