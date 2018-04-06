|В Европарламенте нет плана Маршалла для Украины
|06.04.2018 10:54
|
В документах Европарламента нет плана Маршалла, однако предложен новый формат "Восточного партнерства +", который направлен на оказание помощи Украине, Грузии и Молдове. Об этом сегодня в Киеве на пресс-конференции сказала евродепутат Лайма Андрикене, передает корреспондент
"Мы предложили новый формат - формат ВП+, направленный в первую
очередь на то, чтобы оказать значительную помощь трем странам -
Украине, Грузии и Молдове для того, чтобы можно было лучше
выполнять соглашения об ассоциации, предоставлять новую финансовую
помощь, а также для того, чтобы предложить даже возможности
членства в Энергетическом, Таможенный, Цифровом союзах. Возможно
это не произойдет через год или два, или 5-19 лет, однако это очень
явный шаг вперед", - сказала она.
По словам евродепутатка, саммиты ВП проводятся каждые 2 года, и ЕС хочет использовать эти саммиты не только для того, чтобы вести разговор, но для того, чтобы создать новую динамику в отношениях с другими странами. ЕС не может пока предложить странам ВП перспектив членства, тем не менее с каждым новым проектом отношения этих стран с ЕС становятся все более тесными и динамичными.
Как сообщал наш сайт, план финансовой помощи Евросоюза Украине, который называют "новым планом Маршалла", стал европейским благодаря Литве. Об этом заявил посол Украины в Литве Владимир Яценковский.