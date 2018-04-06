После того, как со 2 апреля начался первый этап медреформы, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что изменится при приеме гинеколога.

Об этом сообщает ТСН.

По ее словам, женщины смогут обращаться к гинекологам без направления бесплатно, но после направления семейного врача ситуация меняется.

"Прием гинеколога будет бесплатным. На первичном звене сейчас есть семейные врачи, педиатры и терапевты. Со следующего года будем прибавлять. На первичном звене женщина может пойти к гинекологу без направления", - сказала она.

При этом Супрун отметила, что по направлению семейного врача пациент пойдет уже к другому специалисту, и тогда прием будет оплачен другими способами.

Также она рассказала, что семейные врачи, кроме личных приемов, будут обязаны отвечать на телефонные звонки пациентов.

"Пациент может по телефону рассказать врачу, что ему нужно направление, можно это делать через электронную систему здравоохранения, и пациент может пойти к своему специалисту даже без того, чтобы зайти к своему семейному врачу", - сказала Супрун.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что некоторые политики ради пиара способны сказать, будто газ "Новичок", которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери, разработали в украинском Минздраве. Об этом премьер сказал на заседании Кабинета Министров 4 апреля после отчета и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о программе "Доступные лекарства".

По словам Гройсмана, "нет таких лекарств, чтобы вылечить цинизм политиков", которые в чем-то обвиняют Супрун.

"Кроме слова "спасибо", лично вам, Ульяна, и вашей команде, я не могу сказать. Я знаю, что вам не просто…

Если бы могли, некоторые бы и ВИЧ/СПИД в мире вменили в вину Министерству здравоохранения. Как еще не додумались сказать, что этот "вирус" "Новичок" тоже сделали в Министерстве здравоохранения?

Я думаю, что некоторые и на это были бы способны, чтобы на беде и горе пиариться. Поэтому спасибо вам, считаю, что нужно идти дальше. Необходимо двигаться в том направлении, чтобы каждая семья получила своего врача.

Напоминаю, что за каждого врача заплатит государство", – заявил премьер.

3 апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров Украины об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие.

По словам главы комитета, нардепа от Блока Петра Порошенко Ольги Богомолец, причиной для увольнения главы Минздрава назвали "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

Супрун родилась и жила в США, но в 2013 году вместе с мужем Марком переехала в Украину. 11 июля 2015 года президент Петр Порошенко предоставил супругам украинское гражданство. 27 июля 2016 года Кабинет Министров назначил Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.

30 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о медицинской реформе. В ноябре 2016 года Кабинет Министров Украины утвердил концепцию реформирования системы здравоохранения. Реформа рассчитана на три года.

В марте руководитель Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от правительства немедленно внести в Раду представление на министра здравоохранения Украины и отстранить от исполнения обязанностей Супрун. Он назвал ее "доктор Смерть".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира